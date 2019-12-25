Северокорейский лидер наблюдал за техническими новинками страны в военной сфере.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на военном параде в Пхеньяне. Об этом рассказали иностранные журналисты из информационного агентства Reuters. Они уточнили, что мероприятие было посвящено 75-летию с момента основания правящей в КНДР Трудовой партии. На событии были презентованы образцы новой боевой техники, включая ракетные и артиллерийские системы комплексы. Известно, что за проведением парада наблюдали представители разведки США и Южной Кореи.

В СМИ уточнили, что КНДР продемонстрировала 22-метровую межконтинентальную ракету "Хвасон-15". Данное оружие способно долететь до территории США. Три года назад военные провели успешные испытания.

Напомним, что ранее помощник экс-президента Южной Кореи Чан Сон Мин заявил о коме Ким Чен Ына. Сеул имеет данные о том, что лидер соседнего государства якобы уже несколько месяцев находится в бессознательном состоянии, а все записи с его выступлений - монтируются местными властями.

В Сеуле сообщили о доказательствах сожжения тела убитого в КНДР чиновника.