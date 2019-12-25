В Сеуле сообщили о доказательствах сожжения тела убитого в КНДР чиновника

Минобороны сослались на данные, поученные от разведки.

В Сеуле сообщили о доказательствах сожжения тела убитого в Северной Корее южнокорейского чиновника. Журналисты местного агентства Ренхап опубликовали слова главы оппозиционной партии "Сила народа" Чжу Ху Ёна. Он заявил о том, что министерство обороны получило сведения об убийстве жертвы при помощи разведки. Спецслужбы смогли подтвердить информацию о том, что чиновник заплыл в воды КНДР и был застрелен северокорейским патрулем, а после - сожжен.

Министерство национальной обороны смогло подтвердить через сотрудников спецразведки, что были даны указания облить тело горючими веществами и сжечь Чжу Ху Ён, председатель партии "Сила народа"

Напомним, что власти КНДР настаивают на том, что патруль сжег только предмет, на котором чиновник заплыл в северокорейские воды, а само тело - не было найдено. В Южной Корее уточнили, что Минобороны не самостоятельно сделало выводы, военные сослались на данные, "достоверно полученные от спецразведки".

Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за инцидент с гибелью южнокорейского чиновника.

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