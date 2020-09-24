"Ренхап" назвал мотив убийства южнокорейского чиновника в КНДР

Пострадавший мог предпринять попытку побега на Север.

"Ренхап" назвал возможный мотив убийства южнокорейского чиновника в КНДР. Журналисты считают, что застрелен из-за опасений Северной Кореи по распространению коронавируса. Ранее в СМИ заявили, что 47-летний секретарь ведомства был найден мертвым в водах на границе с соседним государством. Жертва считалась пропавшей без вести с 21 сентября. О мужчине ничего не было известно с того момента, как он заступил на дежурство на инспекционном катере с водоизмещением 449 тонн у острова Малый Ёнпхён.

Северная Корея, по-видимому, приняла такие негуманные меры, а именно без выдвижение каких-либо условий застрелила человека, в рамках своих руководящих принципов по борьбе с COVID-19 публикация "Ренхап"

Предположительно, пропавший чиновник мог пытаться дезертировать на Север. Около 15:30 22 сентября по местному времени (09:30 по московскому времени) судно КНДР первым обнаружило мужчину в спасательном жилете. Он держался за плавающий предмет. Предположительно, человек в противогазе допросил пострадавшего и услышал о его желании перейти на сторону Севера. Минобороны Южной Кореи заявило, что согласно разведданным, военные КНДР нашли мужчину, застрелили его, а позже сожгли тело.

Один из граждан КНДР, напавших на пограничников в Японском море, получил 7 лет колонии.

Видео: Youtube/ARIRANG NEWS