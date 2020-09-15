Боб Вудворд напомнил об испытаниях Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достать США.

В США запускали из Южной Кореи высокоточную ракету для устрашения КНДР. Об этом заявил автор книги "Ярость" (Rage) Боб Вудворд. Воспоминания члена редакционной коллегии The Washington Post опубликованы издательством Simon & Schuster. Основой книги стали 18 эксклюзивных интервью с Дональдом Трампом, а также беседы с бывшими и действующими членами администрации президента США. В перечень попал экс-министр обороны Джеймс Мэттис.

Вудворт рассказал, что в 217 году Вашингтон в ответ на испытания Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты организовал "пуск тактической ракеты, которая пролетела 186 миль (примерно 300 км)". После этого ракета упала в Японское море.

Это было точное расстояние от того места, откуда взлетела американская ракета, до испытательного полигона Северной Кореи, а также до палатки, в которой, согласно фотографиям, сделанным из космоса, находился Ким Чен Ын во время наблюдения за пуском своей ракеты Боб Вудворд, автор книги

Американец заметил, что замысел Пентагона был в том, чтобы показать Ким Чен Ыну, что ему следует беспокоиться за собственную безопасность. Однако Вашингтон так и не узнал, получили ли в КНДР их сигнал. Северная Корея продолжила испытания ракет, которые могут достичь побережья США и Японии.

Мэттис увидел, что Север не ощутил или не заметил максимального военного давления. Он начал искать варианты более агрессивного ответа и задался вопросом, стоит ли подвергнуть настоящей бомбардировке порт Боб Вудворд, автор книги

Ким Чен Ын обращается к Трампу "ваше превосходительство".

Видео: Youtube/CNN