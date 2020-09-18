Один из граждан КНДР, напавших на пограничников в Японском море, получил 7 лет колонии

Дела еще 15 человек рассматриваются в суде.

Один из граждан КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море, получил 7 лет колонии. Об этом сообщили представители пресс-службы прокуратуры Приморья. Решение вынес Находкинский городской суд.

Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил иностранного гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима пресс-служба Прокуратуры

Фигурант расследования был арестован осенью 2019 года. Иностранца осудили по статье за применение насилия в отношения представителя власти. Ранее еще один участник данного дела был приговорен к лишению свободы на четыре года. В настоящее время на рассмотрении находятся дела еще 15 нападавших.

Напомним, что на российских пограничников было совершено нападение 17 сентября 2019 года в Японском море. Сотрудники патрулировали регион на наличие браконьеров, которые могли находиться в исключительной экономической зоне РФ. В результате атаки четверо россиян получили ранения, один - огнестрельное. В ходе спецоперации один из нападавших погиб. Днем 20 сентября шхуны из КНДР были доставлены в порту Находки.

Опубликовано видео осмотра рыболовецкой шхуны КНДР.

Видео: YouTube/Следственный комитет России

