СК: возбуждено уголовное дело по факту нападения браконьеров из КНДР на пограничников России

Представители закона уточнили о количестве раненых после нападения вооруженных иностранцев.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за посягательства иностранными гражданами на жизнь и здоровье пограничников. Несколько человек получили ранения во время выполнения рабочих обязанностей. Официальные представители уточнили, что потерпевших оказалось четверо, а не как было заявлено ранее - трое.

Напомним, что проблема возникла из-за деятельности браконьеров. Они находились в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Территория является исключительной экономической зоной России. Злоумышленники прибыли в страну из КНДР на двух шхунах. Одно судно удалось задержать. На борту находился 21 человек. Экипаж второй шхуны совершил вооруженное нападение на пограничников.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга.

Видео: YouTube/Sea Shepherd, Sea Shepherd Conservation Society