Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку

Ким Че Ын рассказал о том, что ответственные за инцидент лица будут наказаны.

Северокорейский эсминец после неудачного спуска на воду лежит на боку, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Ранее утром Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило своей аудитории о серьезной аварии, укторая произошла в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца с водоизмещением в пять тысяч тонн в порту Чхончжин.

В данный момент корабль лежит упав на бок в воде... Судя по его размерам и масштабам, мы полагаем, что он будет оснащён вооружением, схожим с тем, что установлено на эсминце типа "Чхве Хён" сотрудник ОКНШ на брифинге

В местном министерстве по объединению Южной Кореи указали, что эсминец "Чхве Хён" был успешно спущен на воду путём наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. Однако сегодня, судя по сообщению северокорейских СМИ, на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, из-за которой и произошел неприятный инцидент. Во время горизонтального спуска судна боковым методом возник дисбаланс при котором корма корабля преждевременно сошла с салазок. В результате происшествия дно судна повредилось, а носовая часть не смогла сойти со стапеля - наклонного помоста, установленного на верфях для постройки судов и спуска их на воду. Военнослужащие из Южной Кореи заметили, что данный способ спуска на воду в настоящее время не применяется в армии Республики. Политический лидер КНДР Ким Чен Ын публично раскритиковал инцидент. Он пояснил, что за ошибкой последует наказание ответственных должностных лиц.

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Фото и видео: Telegram / Регнум