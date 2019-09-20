Опубликовано видео осмотра рыболовецкой шхуны КНДР

Следственный комитет опубликовал видео с досмотров рыболовецкой шхуны в Японском море.

СУ СК РФ опубликовал оперативное видео с осмотром рыболовецкой шхуны, моряки которой напали на российских пограничников.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности нападения моряков с рыболовецкой шхуны КНДР, которые занимались браконьерством в экономической зоне России. В ходе оперативной проверки судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление пограничникам. В результате чего 4 российских военных получили ранения.

Среди иностранных моряков также есть пострадавшие, им оказана необходимая медицинская помощь. Арестованные судна и моряки находятся в порте Находка. Следственные органы России по факту нападения на российских пограничников возбудили уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В настоящее время в ходе расследования уголовного дела осматривается рыболовецкая шхуна КНДР, а также проводятся иные необходимые следственные действия.

Видео: СУ СК Российской Федерации