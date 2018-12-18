Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море

В районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) приморские пограничники заметили две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством.

Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ.

В районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) приморские пограничники заметили две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством. Одну шхуну, где находился 21 человек, задержали. Вторая шхуна, где были 45 человек, с оружием напали на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое получили ранения различной степени тяжести.

Корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю принимает решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

Ранее Северная Корея задержала российское судно за нарушение границы.

Видео: YouTube/ Sea Shepherd, Sea Shepherd Conservation Society