Северная Корея задержала российское судно за нарушение границы

Посольство РФ в Пхеньяне предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки.

По пути из южнокорейского порта Сокчо в Японское море Северной Кореей было задержано российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8". Посольство России пытается урегулировать ситуацию.

Сообщается, что "Сянхайлинь-8" принадлежащее "Северо-Восточной рыболовной компании" было задержано в ночь на 17 июля за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". Судно шло на добычу краба в Японское море, его маршрут проходил по водам, на которых свободно перемещаются суда России и других стран. В компании заверили, что судно от маршрута не отклонялось.

Территориальные воды государства 12 миль. Северная Корея установила для себя дополнительно 50 миль охраняемой военной зоны. Именно в этих водах и было задержано судно.

На борту "Сянхайлинь-8" 17 моряков, 15 россиян и два гражданина Южной Кореи. Посольство России в КНДР пытается урегулировать ситуацию. В настоящее время судно находится в порту города Вонсан. Капитан, помощник капитана и два моряка из Южной Кореи находятся в одном из отлей. Рыбаки находятся на судне.

В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское Посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством "Северо-Восточной рыболовной компании". Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки. Посольство России в КНДР

Ранее: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушной границы.

Видео: YouTube/ООО "Артель" ЛТД