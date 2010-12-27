СМИ: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Самолеты России 2 раза по 3 минуты находились в воздушном пространстве Южной Кореи.

Сеул обвинил Россию в нарушении воздушных границ Южной Кореи.

CNN со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи сообщает, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи у восточного побережья страны утром во вторник, 23 июля. Южнокорейские военные заявляют, что российский самолет в 9.09 и в 9.33 пересек воздушное пространство страны и находился там всего несколько минут.

В небо были подняты 2 истребителя F-15F и KF-16, которые сделали в сторону российского самолета предупредительные выстрелы. Выстрелы были произведены из 20-миллиметрового оружия, сообщает Министерство обороны Южной Кореи. По данным министерства, это первый случай нарушения иностранным государством воздушного пространства страны.

Фото: CNN