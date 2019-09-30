Шестеро северокорейских браконьеров , напавшие на российских пограничников, арестованы на 2 месяца.

Еще 4 браконьерам мера пресечения рассматривается.

Шестеро из десяти браконьеров из КНДР арестованы на 2 месяца.

Моряки с рыболовецкой шхуны КНДР занимались незаконной добычей рыбы в экономической зоне России. В ходе оперативной проверки судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление пограничникам. В результате чего 4 российских военных получили ранения.

Среди иностранных моряков также есть пострадавшие, им оказана необходимая медицинская помощь. Арестованные судна и моряки находятся в порте Находка. Следственные органы России по факту нападения на российских пограничников возбудили уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Сейчас стало известно, что шестеро браконьеров из КНДР арестованы на 2 месяца. Для еще 4х северокорейских граждан мера пресечения не определена.

Видео: СУ СК РФ