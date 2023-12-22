На станции метро "Балтийская" умер пассажир

Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Утром в среду, 24 апреля, на станции метро "Балтийская" в Петербурге обнаружили тело мужчины. Информация об этом была предоставлена пресс-службой.

Известно, что один из пассажиров почувствовал себя плохо. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

Полицейские также присутствовали на месте происшествия. Согласно опубликованным в социальных сетях сообщениям, вход на станцию не был заблокирован, поезда продолжали ходить по расписанию. Работа станции проходила в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что у "Леруа Мерлен" на Парашютной нашли труп.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком