Глава Северной Кореи прокомментировал гибель сотрудника рыболовного контроля, чьи сожженные станки нашла Южная Корея.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за инцидент с гибелью южнокорейского чиновника. Об этом заявили журналисты информационного агентства Yonhap со ссылкой на администрацию главы Южной Кореи. Лидер КНДР сообщил, что соболезнует из-за гибели соотечественника граждан Южной Кореи в Желтом море.

С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием этот инцидент стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев заявление Ким Чен Ына

Напомним, что военные Южной Кореи ранее выступили заявление, что сотрудник рыболовного контроля был убит. Мужчина пытался совершить побег в КНДР, однако его остановили северокорейские пограничники. Чиновника сначала застрелили, а после сожгли его тело. Позже поисковый отряд нашел останки пропавшего. По предварительной версии, Пхеньян пошел на такие действия из-за приказа не допустить проникновения на территорию страны коронавируса.

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