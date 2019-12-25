Ким Чен Ын обращается к Трампу "ваше превосходительство"

Журналисты получили расшифровку двух посланий северокорейского лидера президенту США.

Ким Чен Ын обращается к Дональду Трампу в письмах "ваше превосходительство". Об этом сообщили журналисты NK News, которые получили в свое пользование расшифровку двух сообщений главы Северной Кореи.

Глубокая и особая дружба между нами будет действовать как волшебная сила, которая приведет к прогрессу в отношениях между КНДР и США и устранит все преграды, которые стоят перед нами на пути к изменениям, которых мы стремимся достичь Ким Чен Ын, глава КНДР

Журналисты отметили, что в письмах северокорейский политик использует витиеватые обороты, а также сравнивает встречу с Трампом с фрагментом "фэнтезийного фильма".

Ранее представитель американского издания Washington Post Боб Вудворд в собственной книге "Ярость" рассказал о деталях переписки между лидерами КНДР и США. Корреспонденту удалось получить доступ к 27 посланиям, которыми обменивались главы государств. Однако журналисту их только показали, делать копии или фотографировать документы он не мог. Иностранцу пришлось зачитывать послания на диктофон.

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