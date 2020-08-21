Политик из США прокомментировал заявления о дружбе с лидером КНДР.

Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с Ким Чен Ыном. Об этом американский политик заявил во время выступления на брифинге. Глава Белого дома рассказал журналистам о том, что поддерживает позитивные отношения с северокорейским лидером. Он назвал такую ситуацию "замечательной".

По словам Трампа, если бы он не выиграл президентские выборы в 2016 году, то между Северной Кореей и США могли бы начаться военные действия. Американский лидер отметил, что в этом случае погибли бы миллионы людей.

Напомним, что ранее журналист по имени Боб Вудворд в книге раскрыл детали личной переписки между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Глава КНДР в письмах к президенту США заявлял о "фантастической дружбе" между ними.

Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса".

Видео: YouTube / ARIRANG NEWS