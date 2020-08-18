Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"

Дональд Трамп назвал Владимира Путина "шахматистом мирового класса". Об этом американский лидер заявил во время собственного выступления перед сторонниками в штате Висконсин.
Глава Белого дома считает, что наряду с Путиным также следует отметить руководство Китая, Северной Кореи и Турции.
Послушайте, я понял одно: Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Эрдоган — все они "шахматисты мирового класса"
Дональд Трамп, президент США
По словам главы государства, экс-вице-премьер США Джо Байден не сможет взаимодействовать с "шахматистами" в равных условиях. Трамп напомнил, что лучшие году в политической карьере его оппонента не были "такими уж замечательными".
Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей.
Видео: Youtube/Fox News
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