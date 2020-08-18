Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"

В список также попали главы КНР, КНДР и Турции.

Дональд Трамп назвал Владимира Путина "шахматистом мирового класса". Об этом американский лидер заявил во время собственного выступления перед сторонниками в штате Висконсин.

Глава Белого дома считает, что наряду с Путиным также следует отметить руководство Китая, Северной Кореи и Турции.

Послушайте, я понял одно: Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Эрдоган — все они "шахматисты мирового класса" Дональд Трамп, президент США

По словам главы государства, экс-вице-премьер США Джо Байден не сможет взаимодействовать с "шахматистами" в равных условиях. Трамп напомнил, что лучшие году в политической карьере его оппонента не были "такими уж замечательными".

Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей.

Видео: Youtube/Fox News