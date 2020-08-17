Американский лидер обратил внимание на экстракт олеандра.

Дональд Трамп посоветовал новый неэффективный препарат от коронавируса. Об этом сообщили журналисты из портала Axios. Они сослались на заявление главы компании MyPillow Майкла Линделла, который принимал участие в обсуждениях в Белом доме в июле 2020 года.

Источник сообщил американским СМИ, что глава страны рекомендовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить использование экстракта олеандра в борьбе против COVID-19. Линделл отметил, что также одобряет данную инициативу. Эксперт владеет долей в предприятии, которое занимается разработкой лекарственных препаратов.

Представители Axios напомнили, что подтвержденных данных об эффективности олеандрина в данном вопросе нет. Глава FDA Стивен Хан решил не одобрять использование данного препарата для лечения коронавирусной инфекции.

Трамп прокомментировал отказ регулятора от гидроксихлорохина.

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