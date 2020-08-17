Дональд Трамп посоветовал новый неэффективный препарат от коронавируса. Об этом сообщили журналисты из портала Axios. Они сослались на заявление главы компании MyPillow Майкла Линделла, который принимал участие в обсуждениях в Белом доме в июле 2020 года.
Источник сообщил американским СМИ, что глава страны рекомендовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить использование экстракта олеандра в борьбе против COVID-19. Линделл отметил, что также одобряет данную инициативу. Эксперт владеет долей в предприятии, которое занимается разработкой лекарственных препаратов.
Представители Axios напомнили, что подтвержденных данных об эффективности олеандрина в данном вопросе нет. Глава FDA Стивен Хан решил не одобрять использование данного препарата для лечения коронавирусной инфекции.
Трамп прокомментировал отказ регулятора от гидроксихлорохина.
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