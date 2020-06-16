Президент США не обиделся на FDA.

Дональд Трамп прокомментировал отказ регулятора от гидроксихлорохина. Об этом глава государства заявил во время брифинга с журналистами. Политик объяснил, что не обиделся после того, как FDA отказался от применения препарата гидроксихлорохин против коронавируса. Ранее медицинская организация отозвала разрешение на использование данного противомалярийного лекарства для лечения зараженных COVID-19.

Меня это точно не обидело….Не могу пожаловаться на него (препарат) Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее Трамп рекламировал гидроксихлорохин. Президент США сам принимал препарат в качестве профилактики от коронавируса. Однако позже медицинский регулятор в США не нашел пользы в лекарстве от COVID-19. Трамп заявлял, что сведения о бесполезности лекарства принадлежат его политическим врагам.

Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии.

Видео: YouTube / The White House