Глава США призвал Германию выделять больше денег на оборонный бюджет.

Дональд Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии. Об этом президент США рассказал во время брифинга с журналистами. Политик отметил, что американские военнослужащие могут вернуться в ФРГ, если Берлин начнет больше средств выделять на оборону территории. В обратном случае США готовы сократить численность своих солдат в ФРГ.

Глава США пожаловался на то, что Берлин нарушает договоренности с НАТО о военных бюджетах. Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Макинани говорила о том, что Белый дом не будет "наказывать" Ангелу Меркель выводом войск из страны.

В СМИ считают, что решение вернуть американских военнослужащих домой из Германии связано с отказом главы ФРГ стать участником саммита G7 в Вашингтоне, а также энергетический проект "Северный поток-2".

Дональд Трамп раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией по энергетике.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News