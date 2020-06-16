США считают, что в отношениях с ФРГ у них складывается "ненормальная ситуация".

Дональд Трамп раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией по энергетике. Об этом президент США рассказал журналистам во время брифинга. По словам политика, в мире складывается "ненормальная ситуация". Речь идет о том, что Америка якобы должна защищать ФРГ, когда Берлин самостоятельно решает платить Москве за энергетические услуги.

Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится Дональд Трамп, президент США

Политик назвал Германию "неплательщиком". По его словам, Берлин задолжал средства за членство в НАТО. Трамп напомнил, что ФРГ должна платить "миллиарды долларов" за оборону территории.

Дональд Трамп поручит создать Национальный реестр полиции.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News