Глава государства подпишет указ 16 июня.

Дональд Трамп поручит создать Национальный реестр полиции. Американские высокопоставленные чиновники рассказали, что президент США во вторник, 16 июня подпишет документ, в котором поручит создать единый список правоохранителей. Указ ужесточит требования к подготовке и найму на работу представителей закона.

Президент Трамп выпустит приказ ... о создании Национального реестра полиции, который будет отсеивать (при приеме на работу) плохих полицейских администрация Белого дома

Представитель президента США отметил, что благодаря новому указу США сможет сертифицировать и стандартизировать обучение. В ведомство будет произведен набор персонала из местных общин.

Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН.