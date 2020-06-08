Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН

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Президент России Владимир Путин одобрил закон о внесении данных о границах в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума приняла законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" 22 мая. Документ включает в себя множество введений, затрагивающих работу МСП, пассажирские перевозки, арендные отношения, проведение переписи населения и многое другое. По закону, в ЕГРН обязаны внести сведения о территориальных границах. Раньше это нужно было сделать до 1 января 2021 года. Теперь документ разрешает подавать сведения до 1 января 2024 года. Это связано с тем, что власти не могут допустить остановку строительства в РФ. Объём предстоящей работы по внесению в ЕГРН сведений о границах каждый день возрастает.

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Видео: kremlin.ru