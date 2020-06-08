Центр планируют перекрыть 14 июня.

В Москве ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по столице.

Сотрудники ГИБДД просят заранее водителей планировать свой маршрут. Движение будет перекрыто по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Водители не смогут проехать по Театральному проезду – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки, Охотному Ряду и Моховой улице. Дороги перекроют с 21:00 и до окончания репетиции.

Напомним, что парад Победы запланирован на 24 июня. Президент России Владимир Путин объявил этот день нерабочим. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица готова к торжественному празднованию. В параде примут участие 19 государств. Мероприятие продлится в течение 1,5 часов.

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Видео: kremlin.ru