Ценовые условия поставки газа до конца 2020 года были окончательно согласованы в феврале текущего года.

"Газпром" озвучил условие для переговоров с Минском о новых поставках газа. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Переговоры с Белоруссией о поставках газа начнутся в 2021 году. Это произойдет, если Минск выполнит все условия нынешнего контракта. Минэнерго Белоруссии направил послание российской компании, в котором предложило условия поставок газа в 2020 году и ценообразования с января следующего года.

Министерство попросило "дочку" холдинга предоставить при расчетах методику определения калорийности поставляемого газа. Минск подчеркнул, что именно с этим показателем несогласны белорусские власти.

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Видео: YouTube/Телеканал ОНТ