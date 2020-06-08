Песков оценил решение Собянина о снятии ограничений в Москве

Песков подчеркнул, что Собянин имеет полномочия главы региона, реализуемые в координации со штабом правительства.

В Кремле оценили решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии ограничений в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Сегодня, 8 июня, пресс-секретарь пообщался с журналистами по поводу решения Собянина о снятии ограничений в Москве с завтрашнего дня. Журналисты поинтересовались, советовался ли градоначальник с президентом Владимиром Путиным при принятии подобных решений. Песков подчеркнул, что Собянин обладает полномочиями главы региона, которые он реализует посоветовавшись со штабом правительства.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить режим самоизоляции в столице с 9 июня. Откроются салоны красоты, кафе, рестораны, спортивные и торговые комплексы. Однако власти потребуют от москвичей соблюдения дистанции в общественных местах. Их обяжут по-прежнему носить маски и перчатки.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что опубликовано видео задержания подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина