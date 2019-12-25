У гидроксихлорохина нашли побочные эффекты.

Популярное лекарство от коронавируса признали опасным. Ученые опубликовали результаты анализа действия известного противомалярийного препарата гидроксихлорохина против коронавируса. Исследования показали, что на самом деле препарат опасен для здоровья человека и может привести к побочным эффектам. Результаты работы специалистов опубликованы в Shanghai Daily.

Медики рассказали, что гидроксихлорохин может незначительно приблизить выздоровление от инфекции. Однако его побочные эффекты сводят на нет его конечную пользу. В рамках экспериментов ученые проверили показания и истории болезни 150 пациентов из больницы города Жуйцзинь. Зараженных разделили на две группы. Первой давали гидроксихлорохин, второй - обычные лекарства. Разницы в состоянии здоровья инфицированных врачи не выявили.

Частота побочных эффектов от лекарства составила порядка 30%. Однако серьезных последствий ни у одного пациента выявлено не было. В основном медики фиксировали диарею у принимавших препарат пациентов. Ранее Дональд Трамп заявил о том, чо ежедневно принимает по одной таблетке гидроксихлорохина.

США направит первую партию аппаратов ИВЛ в Россию в среду.