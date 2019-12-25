Популярное лекарство от коронавируса признали опасным. Ученые опубликовали результаты анализа действия известного противомалярийного препарата гидроксихлорохина против коронавируса. Исследования показали, что на самом деле препарат опасен для здоровья человека и может привести к побочным эффектам. Результаты работы специалистов опубликованы в Shanghai Daily.
Медики рассказали, что гидроксихлорохин может незначительно приблизить выздоровление от инфекции. Однако его побочные эффекты сводят на нет его конечную пользу. В рамках экспериментов ученые проверили показания и истории болезни 150 пациентов из больницы города Жуйцзинь. Зараженных разделили на две группы. Первой давали гидроксихлорохин, второй - обычные лекарства. Разницы в состоянии здоровья инфицированных врачи не выявили.
Частота побочных эффектов от лекарства составила порядка 30%. Однако серьезных последствий ни у одного пациента выявлено не было. В основном медики фиксировали диарею у принимавших препарат пациентов. Ранее Дональд Трамп заявил о том, чо ежедневно принимает по одной таблетке гидроксихлорохина.
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