Россия получит 20 мая первые 50 аппаратов ИВЛ из Америки.

США направит первую партию аппаратов ИВЛ в Россию в среду. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала пресс-секретарь американской дипломатической миссии в Москве Ребекка Росс. По информации от источника, первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких, производимых на территории США, будет включать в себя 50 единиц. Поставка состоится 20 мая.

Ребека Росси заметила, что стороны договорились о поставках еще 150 аппаратов ИВЛ. Они будут доставлены России позже, в соответствии с производственными мощностями компании. По мнению дипломата, сейчас РФ переживает "настоящий кризис общественного здравоохранения". Росс объявила, что просьбу о поставке медицинского оборудования во время телефонного разговора озвучит глава России Владимир Путин. В ответ Дональд Трамп выразил готовность пожертвовать Кремлю 200 аппаратов ИВЛ.

В ответ на просьбу президента Путина о помощи президент Трамп предложил пожертвовать и поставить 200 аппаратов ИВЛ русскому народу Ребекка Росс

В Минздраве назвали число тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ.