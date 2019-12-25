В Минздраве назвали число тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ

Михаил Мурашко уточнил данные о тяжелых пациентах с коронавирусом.

В Минздраве назвали число тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом заявил глава ведомства во время выступления в Государственной Думе России. По словам чиновника, на данный момент в стране находится около 1,5 тысячи зараженных COVID-19, у которых диагностирована тяжелая форма инфекции.

По информации от Михаила Мурашко, еще около 140 тысяч россиян ежедневно лечатся от коронавируса в амбулаторных условиях. Из этих пациентов почти 10 тысяч - несовершеннолетние.

Напомним, что 8 мая глава Минздрава говорил о том, что на аппаратах ИВЛ находятся 1,2 тысяч зараженных коронавирусом. За пять дней число тяжелых больных увеличилось приблизительно на 300 пациентов.

Мурашко рекомендует перенести ЕГЭ на август-сентябрь из-за коронавируса.