Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует перенести ЕГЭ на август-сентябрь из-за коронавируса. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".
Мурашко считает, что проводить ЕГЭ в июне нельзя из-за эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом.
Если ситуация будет позволять, возможно, это август—сентябрь.
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
По его словам, рассматривать май и июнь для проведения экзаменов точно не стоит.
Ранее СМИ писали, что ЕГЭ могут перенести на июль-август.
Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф
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