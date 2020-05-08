По его словам, рассматривать май и июнь для проведения экзаменов точно не стоит.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует перенести ЕГЭ на август-сентябрь из-за коронавируса. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Мурашко считает, что проводить ЕГЭ в июне нельзя из-за эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом.

Если ситуация будет позволять, возможно, это август—сентябрь. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

По его словам, рассматривать май и июнь для проведения экзаменов точно не стоит.

Ранее СМИ писали, что ЕГЭ могут перенести на июль-август.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф