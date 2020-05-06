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СМИ: ЕГЭ могут перенести на июль-август

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Решение будет приниматься, исходя из ситуации с эпидемиологической ситуации в стране.

Единый государственный экзамен могут перенести на середину июля или начало августа. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Отмечается, что решение будет приниматься, исходя из ситуации с эпидемиологической ситуации в стране.

Также источник агентства рассказал, что из-за этого сроки начала учебного года в школах и ВУЗах могут "отодвинуть" на 1 октября.

Ранее в Минпросвещения дали рекомендации по срокам окончания учебного года.

Видео: YouTube / Рособрнадзор

Теги: вуз, егэ, поступление, экзамены
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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