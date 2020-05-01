В Минпросвещения дали рекомендации по срокам окончания учебного года

Представители министерства просвещения РФ в телеграм-канале "большая перемена" рекомендовали закончить обучение в 9-х и 11-х классах российских школ до 5 июня, а в 10-х — до 30 мая.
Данные рекомендации были озвучены министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым на совещании с главами региональных органов управления образованием. Даты выстроены так, чтобы у учащихся полноценные летние каникулы и время для отдыха.
Ранее в Минпросвещения рассказали, что выпускники будут сдавать ЕГЭ в своих школах. ЕГЭ для одинадцатиклассников будут проводить в очном формате в школах, где экзаменуемые проходили обучение. В министерстве отметили, что писать единый госэкзамен будут в небольших аудиториях.
Видео: government.ru
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