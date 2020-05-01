В Минпросвещения дали рекомендации по срокам окончания учебного года

Рекомендации выстроены так, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы.

Представители министерства просвещения РФ в телеграм-канале "большая перемена" рекомендовали закончить обучение в 9-х и 11-х классах российских школ до 5 июня, а в 10-х — до 30 мая.

Данные рекомендации были озвучены министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым на совещании с главами региональных органов управления образованием. Даты выстроены так, чтобы у учащихся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что выпускники будут сдавать ЕГЭ в своих школах. ЕГЭ для одинадцатиклассников будут проводить в очном формате в школах, где экзаменуемые проходили обучение. В министерстве отметили, что писать единый госэкзамен будут в небольших аудиториях.

Видео: government.ru