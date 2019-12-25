Решение о дальнейшем переносе ЕГЭ будет приниматься после майских праздников.

В Минпросвещения рассказали, что выпускники будут сдавать ЕГЭ в своих школах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

ЕГЭ для одинадцатиклассников будут проводить в очном формате в школах, где экзаменуемые проходили обучение. В министерстве отметили, что писать единый госэкзамен будут в небольших аудиториях.

Отметим, что накануне начало основного периода ЕГЭ перенесли на 8 июня из-за пандемии коронавируса. Проект расписания экзаменов уже опубликовали. Решение о дальнейшем переносе ЕГЭ будет приниматься после майских праздников.

Ранее итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий год.