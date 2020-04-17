Итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий год

Итоговые контрольные работы должны были писать школьники из 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов.

Итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий учебный год. Скорее всего, их проведут в начале осени. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Итоговые контрольные работы должны были писать школьники из 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций в министерстве решили перенести их на следующий год.

Кравцов уточнил, что результаты этих работ не будут влиять на аттестацию школьников. По его словам, они нужны для входной диагностики в начале учебного года для корректировки образовательного процесса.

Ранее мы писали, что решение о переносе ЕГЭ будут принимать после майских праздников. Такое заявление сделал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Он рассказал, что решение о проведении единого государственного экзамена для выпускников школ будет приниматься после майских праздников по рекомендации оперативного штаба. Всё зависит от ситуации с распространением коронавируса в ближайшие месяцы.

Видео: government.ru