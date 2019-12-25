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Решение о переносе ЕГЭ будут принимать после майских праздников
Сегодня, 16:19
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matveyvn

Решение о переносе ЕГЭ будут принимать после майских праздников

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Сейчас начало сдачи ЕГЭ запланировано на 8 июня.

Решение о переносе ЕГЭ будут принимать после майских праздников. Такое заявление сделал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом пишет ТАСС.

Музаев рассказал, что решение о проведении единого государственного экзамена для выпускников школ будет приниматься после майских праздников по рекомендации оперативного штаба. Всё зависит от ситуации с распространением коронавируса в ближайшие месяцы.

Сейчас начало сдачи ЕГЭ запланировано на 8 июня.

Ранее мы писали, что школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году.

Теги: егэ, образование, экзамены
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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