Субъекты страны будут самостоятельно определять расписание ОГЭ.

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Заявление он сделал в прямом эфире портала "Будущее России".

До этого Минпросвещения сообщало, что регионы будут обязаны провести госэкзамены девятиклассников по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Музаев пояснил, что при уменьшении количества экзаменов сокращаются и потоки школьников, количество пунктов проведения экзаменов и экзаменационные дни.

Также субъекты страны будут самостоятельно определять расписание ОГЭ.

Ранее мы писали, что выпускников школ не станут призывать в армию в этом году. И дадут шанс сдать ЕГЭ и поступить в университет. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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