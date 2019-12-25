Госдеп пообещал помочь российским школьникам, застрявшим в США

В США рассказали, что обучение школьников спонсирует не правительство, а бизнес-структуры.

Госдепартамент США пообещал помочь российским школьникам, застрявшим в Америке. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Ребекка Росс. Она прокомментировала информацию, полученную от российского МИД. Ранее Мария Захарова заявила, что на территории США находятся 74 старшеклассника из РФ, которые прибыли в страну еще осенью 2019 года в рамках образовательных программ. По словам Захаровой, МИД России не получал сведений о планах на вывоз детей из Америки.

В Госдепартаменте США пояснили, что не выдавали гранты на обучение российских школьников, как ранее рассказала Захарова. В МИД РФ считают, что дети находятся в Америке благодаря проекту Secondary School Student Program, которую курирует правительство.

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Ребекка Росс заметила, что в США продолжат оказывать "помощь и поддержку" иностранным ученикам. Американские дипломаты добавили, что по их сведениям, в стране на 6 апреля 2020 года обучается 51 российский школьник. Все программы обучения детей спонсируются бизнес-сектором. В настоящее время принимается решение об их нахождении в стране. Часть школьников выразила желание вернуться домой. По этим вопросам они работают напрямую с организаторами программ.

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