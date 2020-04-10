Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

В Минобороны страны объяснили, что памятник принадлежит муниципалитету Праги, а не военным.

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Ивану Коневу России. Об этом сообщили пресс-службе Минобороны страны. Военные рассказали, что подготовят официальный ответ коллеге Сергею Шойгу, который призвал их передать РФ демонтированный в Праге объект. Специалисты заметили, что памятник принадлежит не военным, а муниципалитету района Прага-6.

Мы не можем передать то, что нам не принадлежит. Речь не идет о военном захоронении прокомментировал пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек

Чиновник добавил, что именно поэтому Минобороны Чехии не может пойти на сотрудничество с Москвой в данном вопросе. Напомним, что 3 апреля Мария Захарова из российского МИДа назвала снос памятника советскому маршалу в столице Чехии преступлением.

Памятник Коневу в Праге демонтировали из-за пересмотра заслуг военного в 2017 году. В Чехии помнят, что именно этот полководец освободил Прагу от фашистов в 1945 году. Однако на табличке также появилась надпись о том, что в 1956 году было подавлено венгерское восстание, а в 1968-ом году готовился ввод войск на территории Чехословакии.

Видео: tn.nova.cz