Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

В начале апреля его снесли.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу хочет, чтобы чешские власти передали памятник маршалу Ивану Коневу в Россию. Ранее памятник сняли с постамента. Письмо министра было опубликовало на сайте компартии Чехии и Моравии, передало "РИА Новости".

Шойгу отметил, что маршал Конев в 1945-м году помог освободить Европу и саму Прагу от нацистов. Это позволило сохранить жизни тысяч чехов. При этом СССР дорого заплатил за эту операцию.

Российская сторона готова взять расходы на себя.

Памятник Коневу в Праге был установлен в конце 1970-х — начале 1980-х годов по инициативе и на средства местных жителей.

В Чехии письмо получили, но ответ пока неизвестен.