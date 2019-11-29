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Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

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В начале апреля его снесли.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу хочет, чтобы чешские власти передали памятник маршалу Ивану Коневу в Россию. Ранее памятник сняли с постамента. Письмо министра было опубликовало на сайте компартии Чехии и Моравии, передало "РИА Новости". 

Шойгу отметил, что маршал Конев в 1945-м году помог освободить Европу и саму Прагу от нацистов. Это позволило сохранить жизни тысяч чехов. При этом СССР дорого заплатил за эту операцию. 

Российская сторона готова взять расходы на себя.

Памятник Коневу в Праге был установлен в конце 1970-х — начале 1980-х годов по инициативе и на средства местных жителей. 

В Чехии письмо получили, но ответ пока неизвестен. 

Видео: Youtube/KBV-CZ MEDIA

Теги: маршал конев, прага
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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