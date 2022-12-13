Путин с иронией отозвался об антироссийских собраниях в Праге "с пивом и шпикачками"

Глава РФ оценил проведенный в прошлом году "Форум свободных народов России" в Чехии.

Участники антироссийских собраний за границей пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не получается. Такое мнение высказал в рамках выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям глава государства Владимир Путин. Политик отреагировал на слова вице-спикера верхней палаты парламента Константина Косачева, который в докладе упомянул о проведении так называемого Форума свободных народов РФ. Это мероприятие состоялось на территории чешской столицы летом 2022 года. Сенатор назвал эту акцию в Праге "одиозным сборищем политэмигрантов".

Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться и шпикачками. И пусть дальше продолжают пить пиво, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов, пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает... Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, что именно в Праге располагается один из старейших университетов Европы - Карлов университет. Владимир Путин с иронией заметил, что те люди, которые не хотят в нем получать образование и учиться, видят возможность в попытках учении всех других. В России сочли, это это не очень у них получается.

Путин считает, что в СМИ не должно быть элементов ксенофобии.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live