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Путин поручил поддержать российский мессенджер
Сегодня, 14:44
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Путин поручил поддержать российский мессенджер

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Кабмин должен представить доклад до 1 сентября.

Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать российский мессенджер. Об этом сообщается из ряда поручений, опубликованных на сайте Кремле.

В документе  отмечается, что правительству поручено "обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями". Кабмин должен представить доклад до 1 сентября. За него будет отвечать вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Ранее Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, мессенджер, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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