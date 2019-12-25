Кабмин должен представить доклад до 1 сентября.

Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать российский мессенджер. Об этом сообщается из ряда поручений, опубликованных на сайте Кремле.

В документе отмечается, что правительству поручено "обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями". Кабмин должен представить доклад до 1 сентября. За него будет отвечать вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Ранее Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии.

Фото: kremlin.ru