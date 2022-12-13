Путин считает, что в СМИ не должно быть элементов ксенофобии

Президент России поддержал инициативу Надежду Деметер.

Российское правительство постарается сделать все необходимое для того, чтобы в государственных СМИ не было проявлений ксенофобии. Такое обещание на заседании Совета по межнациональным отношениям сделал глава государства Владимир Путин. Таким образом политик отреагировал на слова президента регионального совета Общероссийской общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия российских цыган" Надежды Деметер. Активистка заметила, что важно запретить употреблять в прессе и масс-медиа такие термины, которые указывают на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок. В частности, речь идет о таких словах как "инфоцыгане", "криптоцыгане" и "авиацыгане". Часто они употребляются в блогосфере. По мнению аналитика, эти термины разжигают ненависть к цыганам.

Конечно, нам это все обидно. Мы сегодня говорим о многонациональности как о важном факторе исторического развития России, <…> наш народ вместе с другими активно участвует в оказании гуманитарной поддержки военнослужащим и их семьям. Надежда Деметер, эксперт

Противники пытаются создать миграционные проблемы в России, заявил Путин.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live