Глава России рассказал о том, что Москва решает имеющиеся проблемы в постоянной работе правительства.

В вопросах миграционной политики на территории России еще есть очень много проблем, но удивительно, что противники и здесь пытаются создать России вызовы, хотя в их странах обладают также большими проблемами в этой сфере. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по межнациональным отношением сделал глава государства Владимир Путин. Политик заметил, что уровень миграции иностранцев влияет на качество межнациональных контактов в стране.

наши противники пытаются нам помешать, создать дополнительные проблемы. Странно. Когда я смотрю на это, удивляюсь. У них у самих там проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин напомнил о том, что те беженцы, которые приезжают в западные страны для дальнейшей жизни, не ощущают там себя гражданами, а поэтому на протяжении многих лет не владеют местным языком. Несмотря на эти проблемы Запад предпринимает попытки "кочергой поковырять" у России ради усугубления аналогичных проблем. В Москве же готовы и знают как и что необходимо предпринять, чтобы решить поставленные перед правительство задачи.

Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин.

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