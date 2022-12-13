Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин

Глава России рассказал о задаче по "дальним подступам" мигрантов.

Руководство стран, из которых на территорию России приезжают мигранты, готовы к сотрудничеству с Москвой для решения миграционных вопросов. Об этом коллегам на заседании Совета по межнациональным отношениям рассказал глава государства Владимир Путин. Политик пояснил, что нашей стране гораздо легче работать по данному направлению, чем в остальных странах мира. Он напомнил, что в РФ в основном прибывают выходцы из бывших советских республик, в которых остается определенный уровень владения русским языком и знания местной культуры. По мнению политика, задачей властей является работа еще на "дальних подступах", изнутри тех стран, откуда едут основные миграционные потоки.

Речь идет об открытии русских школ, речь идет, чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с национальными объединениями России, здесь у нас много возможностей, чтобы решать эту задачу достаточно эффективно. Владимир Путин, президент РФ

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