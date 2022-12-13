Путин назвал недоумками желающих "деколонизировать" Россию

Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям объяснил участникам мероприятия, что государство созидалось вокруг ценностей многонациональной гармонии. По мнению политика, речь идет о важнейшей черте консолидации РФ, которая только укрепляется перед внешними вызовами и угрозами. Лидер РФ считает, что недружественные страны руководствуются собственными неоколониальными инициативами, что позволило бы им занять почетное место "на конкурсе недоумков".
Наши противники, которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются.
Владимир Путин, президент России
Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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