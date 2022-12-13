  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:27
48
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин

0 0

Глава России оценил попытки противников разобщить народ страны.

Атаки на российскую культуру и духовные ценности со стороны недружественных стран Запада не прекращаются, также как их попытки вбить клин в согласие и братство народов страны для межнационального разобщения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по вопросу межнациональных отношений сделал глава государства Владимир Путин. Политик принимает участие в мероприятии по видеосвязи, для этого он прибыл с рабочим визитом в город Пятигорск.

Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются... Наши противники решили, что многонациональность России - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что аграрии в новых регионах должны получать необходимую поддержку.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, духовность
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии