Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин

Глава России оценил попытки противников разобщить народ страны.

Атаки на российскую культуру и духовные ценности со стороны недружественных стран Запада не прекращаются, также как их попытки вбить клин в согласие и братство народов страны для межнационального разобщения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по вопросу межнациональных отношений сделал глава государства Владимир Путин. Политик принимает участие в мероприятии по видеосвязи, для этого он прибыл с рабочим визитом в город Пятигорск.

Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются... Наши противники решили, что многонациональность России - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что аграрии в новых регионах должны получать необходимую поддержку.

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