Он подчеркнул, что власти займутся развитием инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции.

Президент России Владимир Путин заявил, что аграрии в новых регионах должны получать необходимую поддержку. Об этом он рассказал на совещании о ходе весенних полевых работ.

Глава государства отметил необходимость сделать продукты и товары первой необходимости более доступными в новых регионах страны. Он подчеркнул, что власти будут поддерживать местных производителей, а также займутся развитием инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции.

Ранее Путин заявил, что успехи российских аграриев связаны с темпами развития технологий в отрасли.

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