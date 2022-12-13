Президент России Владимир Путин заявил, что аграрии в новых регионах должны получать необходимую поддержку. Об этом он рассказал на совещании о ходе весенних полевых работ.
Глава государства отметил необходимость сделать продукты и товары первой необходимости более доступными в новых регионах страны. Он подчеркнул, что власти будут поддерживать местных производителей, а также займутся развитием инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции.
Ранее Путин заявил, что успехи российских аграриев связаны с темпами развития технологий в отрасли.
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