Путин: успехи российских аграриев связаны с темпами развития технологий в отрасли

Успехи российских аграриев связаны с темпами развития технологий в отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.
Глава государства отметил, что за последние годы отрасль сельхозпроизводства превратилась в России в высокотехнологичную отрасль. По его словам, в стране достигнуты рекордный урожай зерновых и самообеспеченность по всем ключевым продуктам.
Да, климатические условия были благоприятны, но если бы отрасль не имела такого развития за последние годы, не было бы и таких результатов.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами.
Видео: kremlin.ru
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