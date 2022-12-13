Путин: успехи российских аграриев связаны с темпами развития технологий в отрасли

По его словам, в стране достигнуты рекордный урожай зерновых и самообеспеченность по всем ключевым продуктам.

Успехи российских аграриев связаны с темпами развития технологий в отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.

Глава государства отметил, что за последние годы отрасль сельхозпроизводства превратилась в России в высокотехнологичную отрасль. По его словам, в стране достигнуты рекордный урожай зерновых и самообеспеченность по всем ключевым продуктам.

Да, климатические условия были благоприятны, но если бы отрасль не имела такого развития за последние годы, не было бы и таких результатов. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами.

Видео: kremlin.ru