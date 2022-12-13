Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами

Глава России призвал поддержать аграриев всем необходимым.

Необходимо обеспечить российских сельскохозяйственных производителей семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном совещании по весенней кампании сделал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что поддержка аграриев должна осуществляться, в том числе, и на новых территориях - Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областей.

Сегодня еще и в условиях внешних ограничений, - обеспечить потребности сельхозпроизводителей в семенах, в средствах защиты растений. А также в минеральных удобрениях, здесь мы сами лидеры в мире, думаю, что здесь проблем быть не должно. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live