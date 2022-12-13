Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои

Глава РФ рассказал о стратегическом сотрудничестве с КНР.

В Китае заинтересованы в покупке сои у российских сельскохозяйственных производителей. При этом эта восточная страна доброжелательно относятся к российским производителям и готовы принимать большое количество агропромышленной продукции от Москвы. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании, посвященному весенним полевым работам, сделал глава государства Владимир Путин. Политик призвал развивать с КНР это направление экономического сотрудничества. Лидер РФ напомнил, что у Москвы и Пекина сложились отношения стратегического характера, которые выгодны обоим государствам.

Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся... Надо просто развивать. Конечно, там есть проблемы, связанные с наводнениями, все это понятно. Очень перспективное направление, очень. С удовольствием будут брать любой объем, который мы произведем. Владимир Путин, президент РФ

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